Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar contro Tommaso Zorzi: «Ieri i messaggi, ora mi attacchi»

Durante l'ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi ha fatto di nuovo riferimento ad Akash Kumar, ex naufrago eliminato. Le parole di Tommaso Zorzi, opinionista della trasmissione, non sono però piaciute al diretto interessato che non ha fatto attendere la sua risposta sul social.

Tommaso Zorzi ha più volte “punzecchiato” durante le dirette dell’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar e si è ripetuto nella sua ultima apparizione televisiva, durante la rubrica “Il punzo Z”: «Z come Zebedei – ha spiegato Zorzi - Gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia (...) Te ne sei uscito con “La mia Isola l’ho già vinta”, ma di certo l’Isola non la vinci dopo una settimana e non accettando di restare su Playa Parasita….».

La pagina ufficiale dell’isola dei Famosi 2021 ha condiviso la rubrica dell'opinionista e Akash Kumar ha commentato piccato: «Ieri sera – ha scritto sul social - messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Tommaso Zorzi mamma mia trash…».