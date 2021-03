Isola 2021, Andrea Cerioli naufrago. La fidanzata Arianna Cirrincione: «Non tollero mancanza di rispetto, giù le mani dal mio boy»

Andrea Cerioli è pronto a sbarcare come nuovo naufrago sull’Isola dei Famosi 2021 e la fidanzata Arianna Cirrincione, conosciuta sotto i riflettori di “Uomini e donne”, sembra temere un po’ la presenza delle colleghe naufraghe: “Non tollero mancanza di rispetto – ha fatto sapere Arianna Cirrincione - giù le mani dal mio boy”.

Andrea Cerioli è pronto a sbarcare come nuovo naufrago sull’Isola dei Famosi 2021 e la fidanzata, l’ex corteggiatrice Arianna Cirrincione, conosciuta a “Uomini e donne” si dichiara molto gelosa: “Si, Andrea è molto apprezzato. E io sono molto gelosa – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - Se fanno i complimenti al mio boy mi fa solo piacere. Però… Giù le mani! Come ho detto e sottolineo, lui è il mio boy!”.

Per Arianna Cirrincione insopportabile sarebbe la mancanza di rispetto da parte di Andrea Cerioli: “Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili. No, penso proprio che non ce la farei a passarci sopra”.

