Isola dei famosi 2021, Elisa Isoardi scoppia in lacrime con la mamma Irma: «Scusami, sono scappata da te»

Elisa Isoardi è scoppiata a piangere all’Isola dei Famosi 2021 quando, durante le nomination, è stata messa in collegamento con la mamma Irma. Elisa Isoardi aveva già fatto capire di avere qualche problema con la mamma, venuto fuori durante il collegamento: “Scusami, sono scappata da te!”.

ISOLA 2021, ELISA ISOARDI IN LACRIME IN COLLEGAMENTO CON LA MAMMA

Elisa Isoardi è partita con grande forza e decisone all’Isola dei Famosi 2021, ma negli ultimi giorni le cose sono un po’ cambiate. Elisa Isoardi ha riflettuto sul suo passato e ripensato molto alla mamma Irma. Dalla Palapa, in occasione delle nomination, la bella naufraga è stata messa in collegamento proprio con lei. Dopo le prime chiacchiere di rito, fra saluti e informazioni sulla salute dei cari, Elisa ha dato spazio ai sentimenti e, sotto la spinta della conduttrice Ilary Blasi, si è confessata con la mamma: “Io – ha spiegato commossa - le ho sempre detto ti voglio bene, devo dirle scusa, perdonami per quello che ho fatto”.

Irma ha accettato le scuse, invitandola a proseguire con tranquillità il suo percorso all’Isola dei Famosi 2021, ma poi la Blasi ha chiesto di specificare il motivo delle scuse. Elisa Isoardi ha spiegato in parte: “Non mi vergogno a dirlo, non sono stata molto buona con lei. L’ho allontanata, scappata perché non avevo il coraggio di confrontarmi con una donna così fiera, che mi ha cresciuta da sola e che ha fatto un sacco di sacrifici (…) Sbagliavo e avevo paura di farglielo vedere, ma lei mi è stata vicina lo stesso, solo che io mi negavo. Scusa per questo, scusa per tutto il tempo perso. Adesso voglio fare bene, tornare e non perderla più”.