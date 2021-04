Isola dei Famosi 2021, Karina Kascella e il “ricordo” di Valentina Persia: «Da quel poco che ho visto era una iena»

Karina Cascella dice la sua su Valentina Persia, una delle indubbie protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021. Karina Cascella, oltre ad aver vista in azione in Honduars, ha incrociato Valentina Persia mentre lavorava in un programma in televisione.

Nell’ultima puntata Valentina Persia ha mangiato la cioccolata vinta in una sfida in maniera un po’ “sbrigativa” e Karina Cascella non l’ha trovato affatto divertente: “No – ha scritto nelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati