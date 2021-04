Isola dei Famosi, Angela Melillo viola il regolamento: un video la incastra

Angela Melillo a rischio squalifica all'Isola dei Famosi? La naufragha ha infranto il regolamento in diretta e proprio davanti all'inviato Massimiliano Rosolino. Le immagini del video che potrebbe incastrarla stanno facendo il giro dei social. Tutto è iniziato con l'arrivo delle due nuove concorrenti Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Entrambe hanno scelto la squadra con cui tentare di accaparrarsi un premio gustoso.

Isola dei Famosi, Angela Melillo infrange il regolamento

La squadra vincente ha iniziato a mangiare, mentre Ubaldo Lanzo ha preferito astenersi perché allergico a cipolla e aglio. Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino di informarsi sul motivo e Angela Melillo ne ha approfittato buttandosi sulla teglia di lasagna lasciata incustodita. Rosolino era distratto e Melillo ha dato qualcosa anche a Elisa Isoardi e agli sconfitti.

Né Ilary Blasi né Massimiliano Rosolino si sono accorti della violazione e Angela Melillo ha potuto agire indisturbata. Gli utenti dei social hanno denunciato l'accaduto che potrebbe costarle caro.