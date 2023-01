Isola dei famosi, Can Yaman nuovo inviato? «Ha chiesto un cachet stellare». Ecco chi potrebbe sostituire Alvin

Novità per l’Isola dei famosi 2023? Sembra proprio di sì. Ci sarà una importante novità: cambio di rotta per l'inviato che quest'anno potrebbe essere l'attore turco Can Yaman. L'attore, che l’8 gennaio 2023 sarà ospite di C’è posta per te é uno dei papabili protagonisti anche dell'lsola, come riprota il settimanale Nuovo TV. Il programma, previsto nella primavera 2023 e condotto da Ilary Blasi, avrebbe cominciato a “corteggiare” Can Yaman, per un ruolo tv inedito per lui. Se il divo dovesse accettare, Alvin cederà a lui il posto di inviato.

Ma prendere Can potrebbe rivelarsi un sogno irrealizzabile per il reality honduregno, a fronte della richiesta di un cachet stellare da parte del divo. Altro candidato come inviato sarebbe Paolo Ciavarro, ex gieffino. Chi la spunterà?

Se l'inviato storico Alvin dovesse essere sostituito dall’attore di successo, potrebbe passare all’upgrade al timone del reality nei panni di opinionista nello studio TV, sostituendo Nicola Savino e collaborando a stretto braccio con Ilary Blasi. Al fianco di Alvin potrebbe sedere nel medesimo ruolo, Vladimir Luxuria.

Chi saranno i naufraghi? Potrebbero confermarsi tra gli altri anche degli ex concorrenti del Grande Fratello vip. «Sembrano già pronti a partire Alex Belli con la compagna Delia Duran - si legge su Nuovo TV -, ma anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine». Inoltre le trattative in corso vedrebbero quasi certi alcuni vip: «Pamela Prati che dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia. Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello».