Isola dei Famosi al via, la lista dei concorrenti: «In forse Giucas Casella e Brigitte Nielsen»

Venerdì 29 Dicembre 2017, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Con il nuovo anno partirà la nuova edizione dell’con Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice e Stefano De Martino in quello di inviato.Da tempo circolano i nomi dei candidati naufraghi fra auto candidature e smentite, ma è arrivata “Novella2000” dare quella che dovrebbe essere una lista quasi ufficiale deiche sbarcheranno in Honduras: “Ecco chi 'partirà per l'Isola dei Famosi: l'influencer Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Bianca Atzei, Francesco Monte, la blogger Chiara Nasti, Elettra Lamborghini, Alessia Mancini, Eva Henger, Giovanni Ciacci, poi, ci dà anche i nomi della regista Ludovica Di Benedetto, Francesca Cipriani, Fabrizio Bracconeri, Craig Warwick, Kaspar Capparoni, Gigi Mastrangelo e Corrado Tedeschi. In forse, Giucas Casella e Brigitte Nielsen”. L'appuntamento è quindi per lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale %.