Isola dei Famosi, Corinne Clery e la confessione choc: «Ho menato due persone, sono volati calci e schiaffi»

Corinne Clery è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi. L'attrice francese, che ha vissuto questa esperienza in Honduras al cento per cento senza mai precludersi nulla, è stata eliminata durante l'ultima puntata del reality show. Solo ora, però, emerge un confessionale che Corinne aveva fatto e nel quale raccontava una delle esperienze più personali e (purtroppo) anche violente, vissute nella sua vita.

Corinne Clery è spesso stata al centro dell'attenzione in Honduras per il suo carattere schietto e diretto che, a volte, si è scontrato con quello di altri naufraghi, ad esempio, il litigio avuto con Nathaly Caldonazzo. L'attrice francese ha sempre detto di essere assolutamente contraria alla violenza ma di avere vissuto un episodio in cui purtroppo, ne ha fatto uso. In un confessionale ha raccontato: «Guardate che io ho ben 50 anni di carriera e non ho mi litigato con un’altra persona (si riferiva alla lite con Nathaly Caldonazzo, ndr).

Non è successo nei film, né in teatro o quando facevo la fotomodella. Ragazzi non è mai accaduto e vorrà dire qualcosa visto che lavoro da molto tempo. Però ho menato due persone, uomo e donna, sono partiti schiaffi e calci. Questi mi volevano mettere le mani addosso, ho perso il lavoro e mi prendo la responsabilità. Però litigare con una mia collega no, non mi è mai successo. Quindi io sono proprio così. Oggi sto imparando ad osservare e ho aperto gli occhi. Però non cambio la mia persona per fare un giochetto che poi mi dura due mesi».

Infine, Corinne Clery confessa di avere fatto una promessa alle sue nipoti: «Poi, ho promesso alle mie nipoti che avrei seguito la linea dell’essere buona e per bene e di non litigare. Punto e avanti, non cambio di certo. Mi sono fatta conoscere per quella che sono, per Corinne, non per una che non sono nella realtà. Chi mi conosce sa bene che sono fatta in questa maniera».