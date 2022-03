Isola dei Famosi, l'intero cast dei concorrenti del reality. Tutto pronto per la partenza

E' partito il countdown per l'inizio della nuova edizione de L'isola dei famosi. Il programma che vedrà al timone ancora Ilary Blasi, partirà lunedì 21 marzo su Canale 5. A svelare l'intero cast dei concorrenti è la rivista TV sorrisi e canzoni che ha messo in copertina tutti i volti dei nuovi naufraghi. Mentre, sulla poltrona degli opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino; Alvin sarà l'inviato.

Con un post su Instagram,Aldo Vitali, il direttore della rivista ha mostrato in anteprima tutti i protagonisti della nuova edizione. Di seguito i nomi:

ISOLA DEI FAMOSI 2022 IL CAST DEI CONCORRENTI

Roberta Morise, conduttrice e showgirl

Roger Garth, modello ed opinionista.

Lory Del Santo, showgirl.

Marco Cucolo, modello e fidanzato Lory Del Santo.

Guendalina Tavassi, ex concorrento del Grande Fratello, ora influencer.

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista.

Antonio Zequila, ex modello ed attore.

Estefania Bernal, modella già definita "la nuova Belen".

Nicolas Vaporidis, attore

Clemente Russo, pugile

Laura Maddaloni, pugile

Carmen Di Pietro, showgirl

Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro

Cicciolina, ex star a luci osse

Jovana Dordevic, moglie di Dordevic

Marco Melandri, campione di motociclismo

Blind, cantante, ex X Factor

Due Cugini di Campagna, cantanti

Jeremias Rodriguez, influencer e fratello della showgirl Belen

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen