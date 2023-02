Isola dei Famosi, tra le concorrenti due sorelle lanciate in tv da Uomini e Donne: ecco chi sono

Tra i nuovi concorrenti de L'Isola dei Famosi spuntano anche i nomi di Elga e Serena Enardu. Le due sorelle, ex volti di Uomini e Donne, secondo Chi, sarebbero pronte a sbarcare in Honduras. Sembra confermata, come lo scorso anno, la partecipazione di alcuni concorrenti in coppia e una di queste potrebbe essere proprio quella delle due sorelle.

Per Elga sarebbe la prima volta in un reality, mentre Serena in passato ha già partecipato a Temptation Island. Nel corso del programma ebbe una rottura con il compagno Pago, con il quale ha vissuto mesi molto turbolenti fino a decidere di tornare insieme a lui e progettare anche le nozze. Non c'è ancora nessuna conferma, ma insieme alle sorelle sull'Isola potrebbero naufragare anche Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina), Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, confermate invece suor Cristina e Pamela Camassa.

Tra i nomi in forse ci sono quelli di Jasmine Carrisi e Lorendana Lecciso. Incerta è anche la partecipazione di Alvin al programma che potrebbe essere sostituito come inviato sull'Isola da Paolo Ciavarro, anche se si era parlato anche di altri nomi proposti dalla conduttrice, Ilary Blasi, uno tra tutti Can Yaman.