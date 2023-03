Isola dei Famosi, Flavia Vento scartata: colpa di Ilary Blasi? «Un giorno parlerò»

Sfuma il sogno dell'Isola dei Famosi per Flavia Vento. A confermarlo è la bionda soubrette in una intervista al settimanale Nuovo Tv, oltre a rivelare altri retroscena. L’opinionista tv aveva fatto il provino dagli autori del reality show in coppia con la sorella Sabina, ma le due sono state scartate. «Sapendo che quest’anno cercavano coppie, il mio agente mi ha proposta insieme a mia sorella, che è una molto sportiva. Peggio per loro se non ci hanno convocate: sbagliano a rinunciare ad una sirena come me» ha detto Flavia Vento alla rivista.

Non è la prima volta per Flavia all’Isola dei Famosi. La 45enne ha già partecipato nel 2008 e nel 2012 e, in entrambi i casi, si è ritirata: prima perché non aveva instaurato un buon legame con il resto del cast (di cui faceva parte anche Belen), poi perché ha avuto una terribile reazione allergica ai mosquitos. Stavolta, era pronta a mettersi di nuovo in gioco, ma la possibilità non si è concretizzata.

Secondo alcuni, il rifiuto di quest’anno potrebbe essere dipeso da Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, e dal suo divorzio da Francesco Totti. Questo per il presunto flirt tra il Capitano e Vento risalente al 2005, a pochi mesi dal matrimonio con la conduttrice Mediaset. Ed ecco che Flavia ha dichiarato: «Ilary e io non ci siamo neanche mai incontrate. Ilary non c’entra nulla nella storia tra me e lui. Sono passati tanti anni e io sono andata avanti… Un giorno, però, parlerò! Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò…sono una signora».