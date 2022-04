Isola dei Famosi, Giucas Casella attacca Carmen Di Pietro: «Insopportabile, sputi sopra l'occasione che ti è stata data»

Da ex gieffino ed ex naufrago navigato, Giucas Casella si erge al ruolo di opinionista e non risparmia critiche alla concorrente dell'Isola dei Famosi Carmen Di Pietro. A meno di un mese dall'inizio del reality, la showgirl lucana si è già inimicata parte del pubblico e, se non fosse per la simpatia del figlio Alessandro con cui fa coppia fissa, forse sarebbe già stata eliminata.

Da una chiacchierata con gli altri naufraghi è emerso che per Carmen Di Pietro la prima preoccupazione è l'alimentazione. Le sue priorità sarebbero, testuali parole, «il cibo e l'amore per i figli». «Prima il cibo e poi i figli?», le ha fatto notare Guendalina Tavassi, ricevendo una risposta affermativa.

Proprio il cibo è ciò che manca di più a Carmen la quale, nel corso della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, dopo aver perso la prova ricompensa, non ha trattenuto le lacrime. Le continue lamentele circa la sua alimentazione hanno spinto Giucas Casella a criticarla duramente.

«Le sue lamentele sono insopportabili, non ne può più! Sta offrendo una replica della sua prima partecipazione a L'Isola, quando parlava solo di cibo… Hai la possibilità di vivere un'esperienza come questa e ci sputi sopra? Cosa t’interessa delle tagliatelle? Hai tutta la vita per mangiarle, adesso divorati L’Isola…», l'ha rimproverata dalle colonne di Novella 2000 Giucas Casella, a propria volta concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2018.

Giudizio favorevle, invece, per il ragazzo, Alessandro Iannoni: «Alessandro è una rivelazione. sta aiutando la madre a fare bella figura. Si dà da fare, è equilibrato e anche forte», ha detto Casella e c'è già chi lo immagina come prossimo vicitore del reality.