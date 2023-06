Isola dei Famosi, Helena Prestes (di nuovo) sotto accusa: «Hai mangiato più cocchi del dovuto»

L'Isola dei Famosi, anche in questa edizione, ha i suoi protagonisti indiscussi. Helena Prestes è sicuramente una di questi. La modella brasiliana, contestatissima dai colleghi naufraghi ma, a volte, anche dal pubblico a casa, non riesce proprio a trovare pace su Playa Fantasma: ogni giorno è un litigio. Proprio nelle ultime ore, Helena è stata accusata da Marco Mazzoli di avere mangiato più cocchi del dovuto.

Helena Prestes e Marco Mazzoli proprio non riescono ad andare d'accordo, a convivere l'uno con l'altra. I due naufraghi, insomma, sembrano non sopportarsi per nulla. L'ultima lite che li vede protagonisti, ha a che fare con i cocchi. La modella brasiliana si è rivolta allo speaker radiofonico dicendogli che non è riuscita a portare alcuni frutti alla capanna. Mazzoli ha, quindi, risposto: «Grazie al ca***, te li sei mangiati tutti». Helena ha, poi, ribattuto: «Ma no, c'erano sei cocchi, ne ho regalato due a Nathaly, uno a Gian Maria e uno a voi, quindi a me ne sono rimasti tre».

Marco Mazzoli ha, poi, spiegato il suo pensiero in confessionale: «Siccome le rimangono due cocchi, e mancano tre giorni alla prossima puntata, lei ha già iniziato a dire: "Lunedì facciamo la divisione dei cocchi".

Eh no bella, non funziona così. Ti sei appartata? Hai tutta la tua roba, ti fai da mangiare da sola e noi ti diamo un cocco».

Helena Prestes e il resto del gruppo

Helena Prestes sembra davvero essere la "pecora nera" del gruppo: la modella e gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi proprio non si capiscono. Con il passare delle settimane, questa tensione tra le due parti sta crescendo sempre di più.