Isola dei famosi, Ilari Blasi rompe il silenzio sulla no-vax Daniela Martani

Ilary Blasi è pronta a iniziare la nuova avventura con l'Isola dei Famosi. Dopo 3 anni di conduzione di GFVip la conduttrice prenderà il posto di Alessia Marcuzzi nel reality che, anche se non è iniziato, porta con sé già le prime polemiche. Una su tutte la partecipazione di Daniela Martani, nota no-vax che però si sarebbe vaccinata per poter partecipare al reality.

Moltissimi hanno attaccato la produzione per la partecipazione della Martani, affermando che le sue idee non sono certo un buon esempio da portare in tv, soprattutto in un momento come quello attuale in cui la campagna di vaccinazione contro il Covid è sempre più massiccia e per gli esperti indispensabile per sconfiggere il virus. Intervistata da Il Corriere della Sera Ilary a riguardo ha affermato: «Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione».

Ilary spiega di voler provare a cambiare atteggiamento con i concorrenti dell'Isola rispetto a quello avuto con quelli del Gf. I Vip del Grande Fratello hanno ogni comfort, mentre sull'isola i naufraghi soffrono fame e intempetie, quindi ha annunciato un atteggiamento più materno, pur chiarendo: «Quindi stro… sì, ma non troppo… Così almeno vorrei essere, ma poi è difficile, perché la mia natura viene sempre fuori».

La Blasi ha confessato che non chiederà consiglio ad Alessia Marcuzzi sulla conduzione, il motivo è solo nel suo approccio al lavoro, considerando la conduzione qualcosa di molto personale. La moglie di Totti ha precisato di voler agire secondo la propria testa, così se non dovessero andare bene le cose, la colpa la dovrà dare solo a se stessa senza potersi lamentare di consigli sbagliati.

