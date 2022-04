Isola dei famosi, Ilary Blasi nel mirino dell'opinionista: «Non è il suo campo»

Critiche per Ilary Blasi. Per il secondo anno consecutivo, la conduttrice romana è al timone del reality show, lanciato su Rai Due nei primi anni Duemila da Simona Ventura e condotto in passato anche da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Ma la moglie di Francesco Totti non piace a tutti. A scagliarsi contro di lei è Arianna David, ex Miss Italia che ha partecipato alla trasmissione ben due volte, nel 2005 e nel 2012. Al settimanale Nuovo Tv la soubrette, opinionista fissa di Mattino 5 di Federica Panicucci, ha puntato il dito contro Ilary Blasi. «Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!».

Arianna David ha inoltre rivelato che i compensi televisivi oggi sono molto cambiati e per questo motivo è difficile avere un cast vip, con nomi che possano incuriosire il pubblico. Arianna, infatti, ha rivelato che, con il suo cachet per l’Isola dei Famosi, si è comprata addirittura una casa.

«Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto» ha ironizzato Arianna David, riferendosi ad una spiaggia che si trova nei pressi di Roma. Secondo l’ex modella molti dei nuovi concorrenti sono poi molto arroganti e presuntuosi.

Arianna ha apertamente criticato Roger Balduino e Jovana Djordevic, tra i partecipanti meno noti dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Inoltre, ha espresso il parere contrastante sulla cattiveria di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, alla sua seconda esperienza in Honduras dopo quella del 2019.

Al contrario, David stima molto Lory Del Santo, che ha già vinto l’Isola dei Famosi nel 2005, quando veniva ancora condotta per l’appunto da Simona Ventura. Apprezzamenti anche per Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni.