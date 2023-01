Isola dei Famosi, Ilary Blasi scarica Paolo Ciavarro come inviato: ecco chi vorrebbe in Honduras

Ilary Blasi starebbe pensando a un nuovo inviato per L'Isola dei Famosi facendo fuori Paolo Ciavarro. Se è vero che la conduttrice si sta godendo le vacanze con il suo nuovo compagno, è altrettanto vero che non smette di pensare al lavoro, con grande professionalità, e starebbe mettendo a punto la nuova edizione del reality che partirà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ad aprile.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv in Honduras non ritroveremo più Alvin che però prenderà il posto di Nicola Savino in studio. Resta quindi aperta la posizione di inviato che, fino ad ora, sembrava essere quasi certa per Paolo Ciavarro, reduce dal Grande Fratello Vip, neo papà e conduttore di Amici. Pare però che Paolo non sia gradito alla padrona di casa che punterebbe ad avere come inviato sull'isola Can Yaman.

Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti l’ex moglie di Totti starebbe facendo il possibile per avere l'attore nel programma ma l'impresa non sarebbe affatto semplice. Prima di tutto perché Can sarebbe molto impegnato con il suo lavoro e secondo poi, anche se non è un problema trascurabile, il cachet, che potrebbe essere proibitivo per la trasmissione.