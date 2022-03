Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul cast: «Un ex gieffino vip potrebbe sbarcare a gioco in corso»

L’Isola dei Famosi è pronta a partire il prossimo lunedì 21 marzo su Canale 5 e, sebbene il cast dei naufraghi sia ormai al completo, un noto ex gieffino, per ora ancora in “trattativa”, potrebbe naufragare in Honduras a gioco in corso.

Ilary Blasi (Instagram)

Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul cast

Appena finto il Gf Vip, Ilary Blasi dà il via il prossimo lunedì alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast dei naufraghi è completo, ma sembra che la produzione sia in trattativa per far naufragare a gioco in corso anche uno dei protagonisti del reality di Alfonso Signorini, Barù Gaetani. La notizia della sua presunta partecipazione ormai rimbalza sulla rete e, stando alle indiscrezioni, l'ex gieffino non avrebbe ancora accettato perché timoroso di sostenere un’avventura estrema come quella dell’Isola dopo le fatiche della reclusione a Cinecittà.

Isola, conduttrice e opinionisti

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi sarà affiancata da due nuovi opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che prendono il posto del trio uscente della scorsa edizione formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Carmen Elettra. Nel ruolo di inviato, dopo la partentesi di Massimiliano Rosolino, torna a collegarsi con la conduttrice in studio Alvin.

I concorrenti della nuova edizione

I concorrenti in gioco sono 22, all’inizio divisi in “coppie” e single. Sbarcheranno in Honduras:

Lory Del Santo, showgirl.

Marco Cucolo, modello e fidanzato Lory Del Santo.

Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, influencer.

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Clemente Russo, pugile

Laura Maddaloni, ex judoka e moglie di Clemente Russo

Carmen Di Pietro, showgirl

Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro

Jeremias Rodriguez, influencer e fratello della showgirl Belen

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen

I Cugini di Campagna, cantanti

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista.

Roberta Morise, conduttrice e showgirl

Roger Garth, modello e opinionista.

Antonio Zequila, ex modello e attore.

Estefania Bernal, modella già definita "la nuova Belen".

Nicolas Vaporidis, attore

Cicciolina, ex star a luci rosse

Jovana Dordevic, moglie di Dordevic

Marco Melandri, campione di motociclismo

Blind, cantante, ex X Factor

I "ripetenti"

Alcuni concorrenti hanno già partecipato a edizioni precedenti. Carmen Di Pietro ad esempio ha preso parte all'avventura del 2004, dividendo Antonella Elia e Aida Yespica nell’ormai indimenticabile litigio in spiaggia, è stata eliminata nel corso della quinta puntata e ha poi rifiutato il televoto con Sergio Múñiz per tentare di rimanere sull'ultima spiaggia. Antonio Zequila è invece naufragato nel 2006 assieme a Lory Del Santo, che nella nuova edizione sarà accompagnata dal fidanzato Marco Cucolo. Jeremias Rodriguez, che al tempo si è anche fidanzato con Soleil Sorge, grande protagonista nell’ultima edizione del Gf Vip, ha partecipato nel 2009 mentre Guendalina Tavassi, che stavolta sarà "scortata" dal fratello Edoardo, è sbarcata in Honduras nel 2012, quando il reality era condotto da Nicola Savino.