Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez minaccia di andare via: cosa è successo

Jeremias Rodriguez minaccia di lasciare l'Isola dei Famosi. Il "dramma" si è consumato durante le nomination e il fratello di Belen non ha digerito la strategia degli altri naufraghi. Dopo lo sfogo di Floriana Secondi, intenzionata ad abbandonare il programma, anche il ragazzo ha manifestato la volontà di uscire per colpa dei suoi compagni di avventura.

«Prima di tutto volevo salutare la mia fidanzata. Non ricordavo quanto fosse dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe veramente tanto e voglio tornare a casa. A parte la fatica. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Non mi va bene così. In che senso? Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. A me questo non mi va e me ne voglio tornare a casa», le parole di Jeremias.

«Non c’è solo una cosa, sono tante. Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno... Che non vado d’accordo no, perché possono esserci pareri discordanti con alcuni, ma sempre nel rispetto delle regole. Però papà ce l’ha con qualcuno, ma deve dirlo lui», ha concluso Jeremias. A quel punto Gustavo ha ammesso di non andare per niente d’accordo con Nicolas Vaporidis, senza dire direttamente il suo nome.