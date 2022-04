Isola dei Famosi, Laura Maddaloni attacca Lory Del Santo: «Ciò che ha passato non è servito a nulla!»

Laura Maddaloni perde di nuovo le staffe all'Isola dei Famosi. Dopo aver attaccato diversi concorrenti, compresa Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, si è resa protagonista di un'altra polemica, questa volta indirizzata a Lory Del Santo.

Secondo la moglie di Clemente Russo, la showgirl avrebbe convinto l'attore Nicolas Vaporidis a nominarla. Un'interferenza che la Maddaloni non avrebbe gradito al punto da iniziare ad attaccarla, tirando in ballo anche lo stesso Alvin.

«Adesso voi tirate fuori le palle, il coraggio di dire cosa vi diceva Lory. Sì però lo dovete dire chiaro. Alvin senti che dice ora? Prima in onda negava e adesso ammette», avrebbe esordito la naufraga. La sfuriata sarebbe proseguita con toni sempre più accesi: «Io la parte della pazza bugiarda non la faccio, ve lo dico adesso. Ora dice che l'ha fatto, è andata dagli altri a dire di nominarci».

Durante la sfuriata contro Lory Del Santo, Laura Maddaloni si sarebbe fatta scappare una frase dal tono ambiguo: «Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente». Non è chiaro a cosa si riferisse di preciso, quello che è certo è che al pubblico non è sfuggita la reazione del marito Clemente, che con dando un colpetto alla gamba della moglie ha cercato di riprenderla, evitando che oltrepassasse il segno. E adesso la judoka potrebbe persino rischiare la squalifica per la sua intemperanza.