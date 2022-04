Isola dei Famosi, Lory Del Santo choc: «Ho rischiato di morire annegata»

La vita di Lory Del Santo è stata piena di sorprese, ma anche adrenalina. A confessarlo è stata la stessa naufraga, che all'Isola dei Famosi ha raccontato ai compagni uno dei tanti episodi al cardiopalma della sua turbolenta vita oltreoceano.

«Non mi scorderò mai quei momenti» ha esordito la soubrette che anni fa rischio di morire annegata lungo le coste di Melbourne. A quei tempi l'attrice stava seguendo il tour di Bob Dylan, di cui era una fan sfegatata, ma proprio quel soggiorno in Australia non le costò quasi la vita.

Come riporta Il Giornale, Lory Del Santo era partita per incontrare il suo idolo. «Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nel suo stesso albergo», ha rivelato la naufraga che, in attesa di vederlo, decise di andare in spiaggia con un suo amico, addetto alla sicurezza. «L'acqua mi arrivava alle ginocchia, ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare».

Neanche il tempo di accorgersene e un'onda di «circa cinque metri» la allontanò dalla riva. «Mi ha portata al largo lontanissima dalla spiaggia». Lory Del Santo fu assalita dal panico, per fortuna con i l'aiuto del bodyguard, che le consigliò di non nuotare verso la spiaggia ma trasversalmente, riuscì a salvarsi. Quell'esperienza, ha svelato, le è servita nel corso degli anni anche durante la partecipazione alla sua prima Isola. E non è da escludere che possa tornarle utile anche stavolta.