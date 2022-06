Isola dei Famosi, Roger e la verità con Estefania: «In hotel è successo...»

Dopo aver lasciato L’Isola dei Famosi per un infortunio al piede, Roger Balduino rompe il silenzio. La sua partecipazione al reality ha appassionato i fan, soprattutto per la sua storia d'amore, vera o presunta che fosse, con Estefania Bernal. Difatti, sembra essere stata una storia a metà tra la finzione e la realtà, come riportato dallo stesso Balduino che, inizialmente, ha parlato di legame ‘speciale’ con la ragazza doveva essere più un gioco utile alle dinamiche del reality show; dopo, però, sarebbe scattato qualcosa in più. Ai microfoni di ‘Non succederà più’, trasmissione in onda su Radio Radio, l’ex naufrago ha inoltre rivelato che è accaduto qualcosa in albergo, prima dell’inizio del reality, con la Bernal. Una versione che cancella quanto sostenuto da Estefania che, al contrario, ha giurato che con Balduino, prima dello sbarco in Honduras, non fosse successo nulla. «Qualcosa di intenso fuori dall’Isola è successo, nell’albergo» ha assicurato Roger.

APPROFONDIMENTI IN FORMISSIMA Clemente Russo ha perso 12 kg all'Isola dei Famosi: «Il... AL VELENO Isola 2022, Luca Daffrè e la frecciatina a Lory Del Santo:...

Leggi anche > Alberto Matano e Riccardo Mannino, matrimonio stellare: canti e balli con gli invitati vip FOTO

Poi, durante il gioco, sembrava che i sentimenti avessero travolto i due. Peccato che loro stessi abbiano ammesso di aver gioco e di aver mostrato del tenero per strategia. Balduino ha però aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda, affermando che a forza di ‘giocare’ ha cominciato a provare sensazioni importanti. «All’inizio abbiamo fatto una strategia, ma dopo un po’, giocando con il cuore, mi sono innamorato. Anche gli altri concorrenti ci dicevano: 'Vedete che le coppie funzionano'. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo ma non come lei piaceva a me».

E quindi prosegue: «La voglio conoscere fuori, voglio vedere com’è, magari è diversa. La sto aspettando». In molti si chiedono se anche questo desiderio di Roger di voler proseguire sia vero o finto.

Lungo l’intervista ha poi parlato anche di Beatriz Marino, la sua ex compagna. Pure lei è stata protagonista in qualche puntata del programma timonato da Ilary Blasi, tanto che ad un certo punto è pure volata in Honduras. La donna ha praticamente dato del bugiardo all’ex, sostenendo che lui l’abbia amata fino a pochi giorni dall’inizio del reality. In molti hanno creduto che Roger e l’ex avessero studiato una parte da recitare a tavolino. Solo il tempo chiarirà tutto.