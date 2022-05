Isola 2022, lite furibonda tra Clemente Russo e Licia Nunez: «Ti manderei a ca...re»

Clemente Russo contro con Licia Nunez. Fuoco e fiamme fra i due naufraghi dell’Isola dei Famosi si trovano su Playa Sgamada e insieme a loro ci sono anche Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli e Laura Maddaloni. Il diverbio è iniziato quando Clemente Russo stava pescando e Laura, insieme a Estefania, si sono avvicinate a lui incoraggiandolo.

Ma Clemente Russo a quel punto ha replicato: «Tifate in silenzio. Tante volte si va a pesca anche per rilassarsi, senza nessuno che dà fastidio. Però va bene potete starci, l’importante è che state in silenzio». Licia Nunez però non ha apprezzato il comportamento di Clemente Russo e ha inveito contro di lui: «Se non avessi capito il tuo modo di scherzare, ti manderei a ca*are in maniera indecente».

Non è la prima volta che l’ex pugile fa discutere per i suoi atteggiamenti. Qualche giorno fa, Clemente Russo si era scagliato contro Nicolas Vaporidis al termine della prova della ‘pelota hondurena’. «Ti faccio un cu*o così», aveva detto lo sportivo all’attore. Dopo l’intervento dell’inviato Alvin, Clemente aveva assicurato: «Intendevo verbalmente». Clemente è stato anche criticato sui social per il suo comportamento eccessivo tanto che in molti vorrebbero la sua eliminazione.