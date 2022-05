Isola 2022, Guendalina Tavassi choc: «Voleva picchiarmi». La rivelazione sconvolge i naufraghi

Che tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni non corra buon sangue è ormai evidente da qualche settimana. All'Isola dei Famosi 2022 la querelle tra la moglie di Clemente Russo e l'ex influencer ed ex gieffina, prosegue senza sosta, arricchendosi di liti sempre più accese. Laura ha avuto, insieme al marito, un duro scontro con Guendalina, che ha affermato: «Voleva picchiarmi».

APPROFONDIMENTI HONDURAS Isola 2022, le anticipazioni: nella puntata di stasera nuovi... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi fa una gaffe clamorosa in diretta... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti torna dopo le gravi ustioni:...

La dichiarazione choc della Tavassi sta facendo il giro del web, con il pubblico diviso tra chi sostiene i coniugi russo e chi, invece, condanna con forza la violenza. Guendalina Tavassi ha dichiarato alle telecamere honduregne che Clemente Russo si è avvicinato alla sua faccia a mo' di sfida, poi Laura ha rincarato la dose peggiorandro la situazione. «Si è alzata e mi è venuta sotto. Queste cose a me spaventano e non piacciono per nulla. Lei che mi viene sotto e l’altro che urla questa è la guerra, o con me o senza di me. Io mi devo tenere buona questa gente?!».

Nel corso della messa in onda della fascia quotidiana L'Isola dei Famosi Extended, la Tavassi ha confermato quanto avvenuto con la moglie di Russo e arricchito il racconto di ulteriori particolari, sottolineando il fatto che la Maddoloni sarebbe stata ad un passo dal picchiarla.

Ma non finisce qui. Perché, Guenda, ha fatto riferimento anche a una maledizione. «Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani. Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive». Quindi ha aggiunto: «Questa ragazzi è una cosa bruttissima. Poi si è resa conto di avermi maledetto. Così è andata in acqua con Clemente e si sono detti ‘hai detto all’anm e chi t’è viv, cosa diciamo adesso? cosa può diventare? Cosa ci inventiamo?’. Così poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Avete capito la gravità di questa situazione? Modificano sempre la realtà».

La moglie di Clemente Russo durante un momento di confronto con Lory Del Santo ha dato la sua versione dei fatti, dicendo che a lei non piace il doppio gioco. Quindi riferendosi a Guendalina ha detto: «Lei ha detto ‘ho paura della judoka, perché lei è judoka e lotta ed è aggressiva, perché fa questo di mestiere e potrebbe picchiarmi’. Questo non è più un gioco, si va oltre. Queste stupidaggini andate a raccontarle ad altri. Che gioco vogliono fare questi? Sì ha detto che ha paura di me perché sono judoka. Su queste cose non si scherza e sono assurdità».