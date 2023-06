Isola, lite furiosa tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato: «Ma chi sei, Kim Kardashian?». Cos'è successo

All'Isola dei Famosi la tensione continua a crescere: tra i naufraghi continuano a scoppiare liti e alcuni di loro proprio non riescono a trovare un punto d'incontro. Così, alcune ore fa, Gian Maria Sainato ed Helena Prestes si sono scontrati nuovamente: da diversi giorni i due concorrenti sono molto tesi l'uno con l'altra. Proprio durante una chiacchierata con Cristina Scuccia, il modello aveva detto che la naufraga le sembra una stratega e una brava giocatrice.

La lite tra Gian Maria Sainato ed Helena Prestes

L'ennesimo litigio tra Gian Maria Sainato ed Helena Prestes è nato perché il modello continua a insinuare che la storia d'amore tra la naufraga e il suo fidanzato Carlo sia totalmente inventata: «Sei veramente ridicola. Tu ami il tuo ex ma hai trovato quel Carlo là con cui ti sei fatta la storiella finta, solo per visibilità. Siete due attori e tu sei falsa».



La risposta di Helena a queste accuse è stato semplicemente un sorriso ironico e un saluto con la mano.

Gian Maria, però, non si è arreso e ha continuato a sostenere la sua tesi, ovvero che la modella menta e continui a farlo per prendere voti e farsi amico il pubblico a casa. Il naufrago, in seguito, le ha detto: «Ma tu ti vanti addirittura di avere i paparazzi sotto casa... ma chi sei, Kim Kardashian?».

Helena Prestes ha sicuramente vissuto momenti difficili all'Isola dei Famosi. La modella, infatti, si è scontrata più volte con il gruppo, tanto da costruirsi una capanna da sola e consumare il poco cibo a disposizione, sempre in solitaria. Da alcuni giorni, la naufraga si è riappacificata con Marco Mazzoli e il comportamento di lui ha insospettito molto gli altri concorrenti.