Isola, Helena Prestes si racconta agli Hombres: «Da grande vorrei fare…». La risposta è tutta da ridere

Helena Prestes è una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La modella, che appartiene al gruppo delle Chicas è anche considerata dagli opinionisti e dal pubblico a casa, una delle concorrenti più forti. Durante un bagno in mare con Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci, Helena ha raccontato quali sono le sue ambizioni e i suoi sogni per il futuro. La risposta dei tre Hombres è tutta da ridere.

I sogni di Helena Prestes

Molto spesso, durante il giorni, i naufraghi accaldati si concedono un bagno e quindi si raccontano per conoscersi ancora meglio.

Così, è successo anche oggi, domenica 21 maggio, quando lo speaker Marco Mazzoli ha chiesto ad Helena Prestes: «Tu cosa vuoi fare da grande? Perché noi non abbiamo capito se tu vuoi diventare una cantante, un’attrice, una scrittrice, una modella, una pittrice, se vuoi fare la conduttrice oppure la radio?».

Helena ha, quindi, risposto: «Io da grande sogno di avere una bella famiglia. Mentre a livello lavorativo vorrei fare la cantante e ottenere un bel ruolo in un film perché da quando ho iniziato a fare la modella, tutti i registi e i fotografi mi dicono che sarei perfetta per recitare. Per quanto riguarda il canto, la musica mi ha sempre aiutata nei momenti difficili della mia vita».

A questo punto, Marco Mazzoli (del tutto serio), ha risposto: «Ok qualcosa che ti riesce bene?». Helena, comunque ha accettato la simpatica battuta rispondendo che potrebbe anche fare “la concorrente” a vita visto che le riesce così bene.

La sorpresa di Nikita Pelizon a Helena

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi sarà a dir poco scoppiettante e proprio Helena Prestes riceverà una sorpresa dall’amica Nikita Pelizon. La vincitrice del GfVip ha detto di non vedere l’ora di sbarcare in Honduras.