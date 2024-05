Isola, Juliana Moreira delusa: «Vi rendete conto di chi state mandando avanti?»

Juliana Moreira, anche se non è una delle concorrenti ufficiali, si sta ritagliando uno spazio importante all'interno dell'Isola dei Famosi. La moglie di Edoardo Stoppa ha trascorso alcuni giorni in Honduras per stare accanto al marito e sostenerlo in questa sfida, ma dopo 10 giorni, ha deciso di tornare a casa dai loro figli e dalle comodità della sua quotidianità. «Una bellissima esperienza che non dimenticherò mai», ha detto la Moreira a Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo, ma adesso lei è pronta a commentare le puntate in diretta dallo studio (a volte) e dal divano di casa sua.

Mercoledì sera è andata in onda una puntata importantissima per Stoppa perché il televoto lo ha proclamato primo finalista di quest'edizione, ma Juliana Moreira è rimasta parecchio contrariata da un evento che sembra ripetersi costantemente, ad ogni puntata.

Lo sfogo social

Juliana Moreira si è scagliata contro Artur Dainese, uno dei naufraghi che sembra essere odiato da molti, tra cui anche gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese che non hanno risparmiato critiche e attacchi.

Chiamato all'ennesimo televoto, Artur riesce ancora una volta a salvarsi, tra lo stupore di tutti. Juliana ne approfitta per condividere il suo disaccordo sui social: «Per me è un no. Sono d’accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com’è possibile che lui vada avanti? No, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Mandate avanti una persona che ha fatto di tutto e di più. Cioè, io dico no, no e no, non sono d’accordo».