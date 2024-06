Isola, Matilde Brandi: «Stoppa stratega», poi la proposta a sorpresa a Vladimir Luxuria: «Vuoi essere la mia testimone?»

Una radiosa Matilde Brandi, splendida in un lungo abito blu elettrico ha fatto il suo ingresso in studio durante la diretta della finale dell'Isola dei famosi. La naufraga non ha preso bene l'eliminazione della scorsa puntata e ha pensato di togliersi qualche sassolina dalla scarpa, anzi dai sandali. Spazio anche ai sentimento con il futuro marito Francesco Tafanelli.

Matilde Brandi contro Edoardo Stoppa

L'eliminazione di Matilde Brandi è frutto di una scelta di Edoardo Stoppa che le ha fatto fare, domenica scorsa, una prova di forza con Alvina.

Una volta in studio Matilde ha voluto dire la sua: «Io credo che Edoardo Stoppa abbia fatto strategia per mandare a casa me e Samuel (Peron ndr), per quello ci ha fatto fare quelle prove. Nell'ultima settimana è diventato amico intimo di Aras che guarda caso ha nominato Edoardo Franco. Anche Alvina si è molto attaccato a lui. Ci ho pensato Edo Franco non si meritava di uscire. Spero vinca Samuel Peron».

Il matrimonio con Francesco Tafanelli

Mentre Matilde parla in studio, con un mazzo di rose rosse, arriva il fidanzato Francesco Tafanelli anche lui in blu, Valdimir Luxuria vuole conoscere la data del matrimonio. A rispondere è Francesco: «Io sono stato due giorni chiuso in camerino sperando di non uscire più - scherza - sulla data devo passare per tre step, il primo è andato, ora devo avere il consenso anche di Aurora e Sofia».

Matilde Brandi chiede e Vladimir Luxuria di farle da testimone: «Anzi ne voglio tre, pure Sonia e Dario - e sulla data dice - ...entro il 2025».