Isola, Matilde Brandi viola il regolamento: cosa ha fatto e qual è il provvedimento

Matilde Brandi fa discutere per il suo comportamento in Honduras​. Lo Spirito dell'Isola dei Famosi ha deciso di intervenire inviando un comunicato alla naufraga. Matilde nelle ultime ore ha violato il regolamento oltrepassando il limite consentito per la pesca.

La produzione del programma condotto da Vladimir Luxuria ha scelto di non punire solo la naufraga ma tutto il suo gruppo composto da Samuel, Edoardo, Artur e Khady.

Il comunicato

Matilde Brandi ha letto il comunicato ad alta voce. «Ragazzi questo comunicato è contro di me - ha sottolineato la naufraga - Dice che ho infranto il regolamento del programma.

Adesso lo leggo: Lo spirito dell'Isola è davvero arrabbiato. Le regole sono state infrante ancora una volta. Matilde infatti ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Proprio lei che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. Abbiamo deciso quindi che per le prossime 48 ore non potranno tornare a pescare».

La naufraga ha voluto subito giustificarsi scusandosi con gli altri concorrenti per aver infranto il regolamento . «Non c'è nessuno filo giallo o qualcosa che delimita - ha spiegato - Non essendoci fili non si capisce niente. Io poi non ero neanche a pescare ma a prendere delle cose. Ragazzi mi dispiace tanto non so che dirvi».