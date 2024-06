Isola, Matilde Brandi torna a casa. La reazione di Manila Nazzaro: «Sei senza forze e muscoli»

A un passo dalla finale, Matilde Brandi, terminata la sua esperienza all'Isola dei Famosi, si gusta il suo primo cappuccino in aeroporto a Madrid, dopo le privazioni in Honduras. L'ex naufraga, in compagnia dell'amica Manila Nazzaro si mostra felice e sorridente per il suo rientro in Italia. «Il mio primo cappuccino dopo 60 giorni - ha sottolineato l'ex naufraga -. Buonissimo».

In aeroporto

Durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, Matilde Brandi, a un passo dal sogno e dall'ultima puntata ha perso una prova con Samuel Peron e ha dovuto abbandonare definitivamente il reality.

Nonostante la delusione, l'ex naufraga ha ricevuto una splendida sorpresa: ad arrivare in Honduras è stata l'amica Manila Nazzaro. Oggi infatti entrambe stanno rientrando in Italia. Nelle ultime ore infatti Manila ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che riprende il momento in cui l'ex naufraga, cerca di salire le scale in aeroporto ma è evidente il suo affaticamento fisico. «Non ci riesci, sei senza forze. Senza muscoli, senza niente. Devi fare un po' di movimento». «Ti ricordo che sono due mesi», ha sottolineato Matilde Brandi.

I finalisti

La finale dell'Isola dei Famosi andrà in onda domani 5 giugno in prima serata su Canale 5. Sono sei i finalisti che si contenderanno la vittoria: Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Aras Senol e l'ex vincitore di Masterchef Italia, Edoardo Franco.