Isola, Soleil Sorgè favorita dalla produzione? Alvin svela la verità su Instagram

Martedì 26 Marzo 2019

Ieri, durante la semifinale dell', c'è stato un momento di confusione durante la prima prova imminutà. Soleil non avrebbe svolto il percorso correttamente, Alvin la fa ricominciare, ma la (?) fidanzata di Jeremias Rodriguez vince lo stesso. A quel punto scoppia la bagarre. E oggi, nelle stories di, Alvin ha svelato la verità.«Volevo ringraziarvi - ha detto - per il calore dimostrato anche ieri.Ma la vita è fatta così, ci sarà sempre qualche detrattore. Però vi posso assicurare che non è così, è molto complesso far girare una macchina come quella dell'Isola dei Famosi. La più complessa in Italia per esterne.Cerchiamo di rispettare tutti i regolamenti, con tutti i fattori in gioco che possono cambiare le carte in tavola».Insomma, tutto regolare. In ogni caso, alla fine Soleil Sorgè è stata eliminata., che ha specificato di non avercela assolutamente con Alvin. E adesso non resta che attendere la finale.