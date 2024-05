Isola, Sonia Bruganelli difende Greta e rimette a posto Rosanna: «Non sei Jiulia Robert, blateri idiozie dalla mattina alla sera»

Primo argomento dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi le insinuazioni fatte da Rosanna la scorsa settimana sul rapport "morboso" tra Greta Zuccarello e Samuel Peron. Accuse che non sono state gradite dai diretti interessati e durante la diretta di lunedì 13 maggio ci sarà un faccia a faccia anche con la compagna di Samuel Tania Bambaci. Ma prima il confronto tra Rosy e Greta in diretta che ha visto l'intevento di Sonia Bruganelli.

Le accuse

Dopo aver mostrato un video di riepilogo con le insinuazioni di Rosanna sul rapporto tra Greta e Samuel, la Zuccarello ribadisce: «Samuel è una bella persona, ma con lui parliamo della sua bellissima Tania, del suo bambino e non vedo l'ora di conoscerli.

Non mi sono comportata male con lui. Le tue sono insinuazioni fuori luogo e di basso livello».

Rosanna però riconferma il suo pensiero: «A casa mia se hai un bimbo di una anno e una moglie che ti guarda non hai questa morbosità, secondo me la vicinanza è troppa. Anche se siamo amici e ci vogliamo bene non stiamo così, dalle mie parti, si vede che l'Emilia Romagna è una regione strana. Se io fossi la moglie quando torna a casa gli cambio la serratura e quello che ho pensato io l'ha pensato anche altra gente fidati. Quello che vedono a casa lo possono interpretare come dici tu ma anche come dico io. A casa non vedono gli spezzoni che montano io vedo come state tutto il giorno».

La difesa di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli come sempre va in difesa di Greta e mette in riga Rosy: «Devi stare attenta a quello che dici, ti senti molto Julia Roberts, stai registrando la parte della donna del popolo, ma di uno di quei film che non sono andati meno bene, blateri idiozie dalla mattina alla sera. Nella tua posizione credo sia molto facile dire quello che dici perchè non hai nulla da perdere, se anche fosse vero e non lo è tu lo stai dichiarando per creare problemi. Non devi entrare nelle famiglie degli altri»