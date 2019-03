Isola, Stefano Bettarini e la rivelazione su Soleil Sorgè: «È una bugiarda, ecco perché...»

Venerdì 15 Marzo 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 20:22

«Arrogante e bugiarda, ecco perché». È partito il conto alla rovescia per la fine dell'Isola dei Famosi. Siamo alle puntate finali e gli animi dei naufraghi, provati dalle intemperie e dalla fame, si scaldano. Bettarini, tornato consull'Isola che non c'è, si sfoga con il compagno d'avventura, rivelando ciò che davvero pensa di Soleil, ancora una volta leader della settimana.«Arrogante, indisponente, maleducata, ingrata, irriconoscente e bugiarda», l'avrebbe definita l'ex calciatore. Per poi spiegare le sue motivazioni: «'Tu fai questo, io faccio quello'. Hanno fatto una tenda ridicola, non si merita nulla». E Kaspar avrebbe concluso: «Appena perde l'immunità la nominano tutti e per me esce pure».Stefano Bettarini se la sarebbe presa anche con Riccardo Fogli, definito «una banderuola». Il conto alla rovescia per la finale è partito. E voi da che parte state?