Italia's Got Talent, al via le audizioni ad Ancona con i nuovi giudici Maionchi-Pellegrini

Lunedì 28 Maggio 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 12:26

La nuova attesissima giuria diè pronta per la prima tappa di Audizioni, che quest’anno prenderà il via daL’appuntamento è alle 14.00 per una tre giorni all’insegna del talento. Tutto è predisposto per accogliere i veterani, con le new entryper la prima volta insieme, pronti ad iniziare questa nuova avventura.Rinnovata al 50%, la giuria del talent show, prodotto da FremantleMedia e in onda prossimamente su TV8 (al tasto 8 del telecomando), vede proprio ad Ancona il debutto al tavolo delle due signore che siederanno per la prima volta insieme ai colleghi per individuare il miglior talento italiano.Dal backstageinciterà i concorrenti a dare il massimo, e a coloro che non ce la faranno, darà comunque il suo incoraggiamento a perseguire la strada del talento. Dopo i tradizionali casting di Napoli e Rimini al cospetto della produzione, gli aspiranti talenti dovranno adesso esibirsi davanti ai giudici.Sempre 100 i secondi a disposizione per aggiudicarsi almeno tre “sì”e passare alla fase successiva, o meritarsi il prezioso Golden Buzzer, il bottone d’oro che regala l’accesso diretto alla finale. Per tutti - maghi, funamboli, giocolieri, danzatori, acrobati, comici, e cantanti - l’obiettivo è sorprendere. Per loro nessun limite di età, le audizioni sono aperte a tutti i talenti, “dai 2 ai 102 anni”.