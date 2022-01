Come un terremoto, nella giuria di «Italia's got talent», è arrivato Elio che è pronto a rompere i vecchi equilibri e a portare una ventata di nuova ironia nell'edizione in partenza mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su Now. Elio si è presentato come «un elieno», annunciando «un'edizione dell'altro mondo», e per prima cosa ha reso noto che intende «stare lontano» dal veterano del gruppo, Frank Matano.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati