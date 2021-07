Italia-Spagna, ascolti record: la partita ha registrato 17 milioni di spettatori

Ascolti altissimi per Rai 1 che ha trasmesso la partita Italia-Spagna che ha portato gli azzurri in finale agli europei di calcio, Italia-Spagna disputatatasi a Wembley. Davanti al video sono stati contati 17 milioni e 414 mila spettatori con uno share del 67,49%.

In particolare, i tempi supplementari sono stati seguiti da 17 milioni 239 mila telespettatori con il 68,8% di share, raggiungendo, ai rigori, i 17 milioni 353 mila con il 72,6%. L'incontro precedente della nazionale italiana, Belgio - Italia, aveva avuto un ascolto di 15 milioni 483 mila con il 65,2%.

E in Francia? Circa 8,5 milioni di telespettatori hanno guardato ieri sera la semifinale degli Europei di calcio su TF1, la prima emittente francese, che ha visto l'Italia qualificarsi contro la Spagna: è quanto emerge dai dati diffusi questa mattina dall'Istituto Médiamétrie. In Francia, TF1 aveva l'esclusiva per la diffusione in chiaro dell'incontro, mentre la Pay-tv BeIN Sports, che ha trasmesso il match per i soli abbonati, ha raccolto un'audience del 41,4%. Anche se il risultato è meno elevato rispetto all'ultima partita dei Bleus, sconfitti il 28 giugno dalla Svizzera (16 milioni di telespettatori su TF1), il risultato di ieri sera ha permesso a TF1 di issarsi molto ampiamente in testa all'audience della serata. Ieri, fino a tarda notte, si è fatto festa per celebrare la vittoria degli Azzurri anche in molti bar di Parigi, la capitale di Francia legata all'Italia da profondissimi legami storici, economici e culturali. Parigi e Roma sono inoltre unite da un gemellaggio esclusivo che le vede unite dal 1956 con il motto Solo Roma è degna di Parigi. Solo Parigi è degna di Romà. Proprio ieri, il presidente Sergio Mattarella, ha lasciato la Ville Lumière per rientrare in Italia dopo una visita di Stato di tre giorni, la prima dall'inizio della Pandemia. Durante la visita, il capo dello Stato ha ribadito il profondo legame franco-italiano e l'«unicità»' dei rapporti tra quelle che vengono definite le due 'sorelle latinè d'Europa. Oggi, il quotidiano sportivo l'Equipe apre con una grande foto degli Azzurri vittoriosi sulla Spagna e il titolo "L'Allegria".