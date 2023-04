​Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo il Cantante Mascherato: «È stato orribile, ho qualche microfrattura»

Iva Zanicchi è caduta dalla scale, dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. La cantante ha raccontato quello che le è accaduto con un video social.

Iva Zanicchi, la caduta e il video

«Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale», ha raccontato. «Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato - ha aggiunto - Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza... Ma penso positiva, finché son viva (citando Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore».

Chi è Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, nota come l'Aquila di Ligonchio, è una cantante e protagonista dello spettacolo italiana. È nata a Ligonchio, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, il 18 gennaio 1940. Vanta tre vittorie al Festival di Sanremo, nel 1967, 1969 e 1974. Da Mogol a Umberto Bindi, quasi tutti i cantanti e parolieri italiani hanno composto canzoni e testi per lei. Iva Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi (morto nel 2020), da cui ha avuto Michela (1967), che le ha dato due nipoti. Dal 1986 è legata a Fausto Pinna. Legata a Silvio Berlusconi che l'ha voluta in molte trasmissioni Mediaset, la cantante è stata eurodeputata per Forza Italia dal 2008 al 2009 e per il Popolo delle Libertà dal 2009 al 2014.