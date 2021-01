Iva Zanicchi, il dramma del compagno a Domenica Live: «Ora pensiamo al matrimonio». Barbara D'Urso in lacrime. La cantante lunedì festeggerà i suoi 81 anni. «Farò una festa mondiale ai 90 anni», promette, ma - ospite di Barbara D'Urso racconta la sofferenza e la paura durante il ricovero per il Covid, il dolore per la perdita del fratello Antonio, ma soprattutto la battaglia dello storico compagno Fausto Pinna contro il cancro.

Iva Zanicchi si racconta quindi in studio a Domenica Live. Al suo fianco, appunto, Fausto Pinna. E se il compleanno è il primissimo argomento di conversazione, con tanto di “Happy Birthday” intonato da Barbara D’Urso, l’attenzione si sposta poi subito sul lutto per il fratello, che la Zanicchi aveva raccontato già in una precedente puntata della trasmissione. Poi, si entra nel vivo della battaglia di Fausto. Vinta.

«Ho combattuto contro un tumore ai polmoni - afferma Pinna - Ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere».

Il compagno di Iva Zanicchi ha scoperto di avere un tumore, nel corso di alcuni controlli cardiologici. «La gente, di solito, vive queste cose in modo intimo - sottolinea Iva Zanicchi - io ho chiamato tutti e ho chiesto di pregare».

La situazione era molto difficile. Iva Zanicchi sottolinea che il medico non le aveva dato speranza per il marito e fa un lungo elenco dei problemi che aveva: «problemi cardiaci, il tumore, altri problemi, il Covid, il diabete che non aveva mai avuto, un blocco renale».

Ora l’argomento viene affrontato, ridendo, ma la paura è stata forte. La coppia ha passato momenti molto difficili ma senza mai disperare. «Il tumore si può vincere - sottolinea Iva Zanicchi - bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio».

Barbara D’Urso, a questo punto, invita Iva Zanicchi, dopo trentasei di relazione, a sposare il compagno e si offre di organizzare l'evento. Entrambi allontanano l’idea, Iva Zanicchi cerca di chiudere l’argomento, con un diplomatico «ci penseremo».

Barbara D’Urso insiste e si candida prima come organizzatrice dell’evento, poi come testimone. E alla fine strappa la “promessa”. «Se arrivo a novant’anni - afferma Iva Zanicchi - lo prometto: lo sposo».

L’attenzione poi si sposta su amore e intimità. Iva Zanicchi sottolinea che la conduttrice è il «sogno erotico» di Pinna. Barbara D’Urso ribadisce che la coppia è molto focosa. «Il Covid ci ha rovinato ma passerà», scherza Iva Zanicchi e invita le sue coetanee a farlo di più. Poi, in merito al compagno dice: «Guarda che non ha mai preso il Viagra, lui ha 72 anni, me lo sono preso giovane».

Barbara D’Urso manda in onda, come piccolo dono di compleanno, un video-tributo alla cantante, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera. «Devo dire che bella vita - commenta Iva Zanicchi - sin dal primo giorno, nata in una stalla. Spero che il Signore mi dia ancora qualche giorno perché devo fare tante cose. Sto scrivendo il mio quarto libro, non su di me, ma su un nonno e un nipotino. Poi voglio fare due puntate sulla mia vita, lo fanno tutti. Lo voglio fare qui a Canale 5, mi ci metti una buona parola?».

Prima dei saluti, un commovente video di Don Elio, 97 anni, sacerdote che ha scoperto la Zanicchi e la "gaffe" della cantante che era convinta che il sacerdote fosse morto. In studio, si scherza sull'errore e poi Iva Zanicchi chiede direttamente al sacerdote, rivolta alla telecamere, di "resistere", perché vuole andarlo a trovare.

