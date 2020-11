Iva Zanicchi dopo il covid: «È stata brutta, ma ho lottato. Non fate i furbi...»

Iva Zanicchi è uscita dall'ospedale e ha voluto raccontare la sua degenza dovuta al covid al Maurizio Costanzo Show. La cantante è intervenuta telefonicamente dopo aver annunciato sulla sua pagina Instagram che era stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata a causa di una polmonite bilaterale che le avave dato problemi respiratori dopo aver contratto il coronavirus.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Anna Foglietta: «Mia figlia con il Covid a 7 anni, periodo... IL RACCONTO Gerry Scotti e il ricovero per covid: «In stanza con 24 persone... TELEVISIONE Covid, tutti i VIP guariti in questi giorni: cosa raccontano della...

«Sto molto meglio, è stata brutta ma ho stretto i denti e ho lottato», ha spiegato e ha poi ringraziato tutti i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei e degli altri pazienti: «Passano ore senza bere e andare in bagno, dobbiamo veramente ringraziarli per il lavoro che stanno facendo per noi». Infine invita alla prudenza, a proteggersi e a non sottovalutare la malattia: «Non provate a fare i furbi, so che costa fatica e che è pesante, ma bisogna stare attenti»

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA