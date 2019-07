Azzurra da Gomorra a Vico Equense: «Napoli ha la capacità di trovare ironia nel dramma»

Lunedì 29 Luglio 2019, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 18:19

VICO EQUENSE - «Napoli è una città dalle tinte forti, estrema, viva. E così anche la gente che ci abita e che ho avuto modo di conoscere da vicino». Così Ivana Lotito, che dopo Gomorra si definisce «napoletana d'adozione», racconta la sua esperienza e la sua percezione di Napoli. «Ho potuto confrontarmi con persone che vivono nella sofferenza e qui ho riscontrato la grande capacità di trovare l'ironia nel dramma. Anche chi vive in condizioni di grande povertà ha sempre una certa apertura e voglia di migliorarsi».Descrive come ambivalente il personaggio che ha interpretato nella fortunata serie Sky con la consapevolezza che parlare di camorra in generale induce a forti riflessioni profonde. «Se dovessi individuare una scena che mi ha lasciato il segno più delle altre non saprei quale scegliere. Non è infatti il risultato finale di un attacco, di una rapina o di un atto di violenza che fa riflettere ma piuttosto il sistema mentale malato alla base della camorra. Ho cercato di capire il meccanismo di questo pensiero insano e come si dirama in tutte le azioni di questi soggetti».Nella vita professionale dell'attrice non c'è solo Gomorra. Ivana Lotito ha, infatti, da poco terminato le riprese del film «Rosa pietra e stella» di Marcello Sannino. «Lo vedremo il prossimo anno nelle sale cinematografiche».