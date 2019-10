Addio a James Schmerer, sceneggiatore di «McGyver» e «Starsky & Hutch»

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 16:23

Lo sceneggiatore televisivo, che ha collaborato ad alcune delle serie più popolari degli anni ‘70 e ‘80, tra cui MacGyver, Starsky & Hutch e Le strade di San Francisco, è morto nella sua casa di Eugene, nell’Oregon, in seguito a un’ictus. Aveva 81 anni.L’annuncio della scomparsa, che risale allo scorso 4 ottobre, è stato dato dalla Writers Guild of America, l’associazione degli sceneggiatori americani, di cui era membro dal 1965. Schmerer aveva iniziato la carriera di sceneggiatore televisivo negli anni ‘60 e nel decennio successivo è stato un ricercato autore per serie di azione di ogni tipo, sopratutto polizieschi, anche se ha scritto anche per serie brillanti e commedie familiari (in particolare La famiglia Bradford). Ha firmato sceneggiature per episodi di Medical Center, Mannix, Ai confini dell’Arizona, A tutte le auto della polizia, Matt Helm.