Jasmine Carrisi festeggia 18 anni con la madre Loredana Lecciso a Domenica Live. E Barbara D'Urso lancia Domenica Alive

Domenica 22 Settembre 2019, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2019 18:37

Jasmine Carrisi a Domenica Live. «Non c’è nessun flirt con il figlio di Biagio Antonacci. Siamo solo amici e non sono incinta. Come è nata questa storia? Forse avrò preso qualche chilo». È Jasmine Carrisi, figlia diciottenne di Al Bano e Loredana Lecciso, accompagnata dalla madre, ad aprire la prima puntata di Domenica Live. Primo punto, fare chiarezza sugli attacchi di haters dei quali è stata vittima sui social.Barbara D’Urso decide di farle una sorpresa, facendola entrare in una stanza che è la ricostruzione della sua camera a Cellino. Qui la zia, le porta un cagnolino, regalo del padre, come sottolinea Barbara D’Urso.Mentre Jasmine è nella sua camera, la conduttrice coglie l’occasione per parlare con Loredana Lecciso di una notizia uscita quest’estate, quando la Lecciso e Romina Power si sarebbero ritrovate, a sorpresa, nello stesso hotel e la Power sarebbe andata via.«Spero che il giornalista abbia capito male l’accaduto - commenta Loredana Lecciso - se avessi visto Romina l’avrei salutata volentieri».Si parla anche di Yari Carrisi che sui social ha attaccato lo zio, accusandolo di avergli fatto “violenza mentale”.«Voglio bene a Yari - dice la Lecciso - siamo come due fratelli, sicuramente ci sarà stato qualche screzio, il fratello di Al Bano, Franco, è una persona eccezionale, come tutta la famiglia di Al Bano. Franco darebbe la vita per Al Bano. In tutte le famiglie ci sono momenti un po’ così, ma quello che conta è la sostanza».L’intervista a Loredana Lecciso è l’occasione per lanciare la nuova “sfida” di Domenica Live, “Domenica Alive”, che vedrà vip interpretare scene cult di film, video musicali, cartoni animati. A votare le esibizioni sarà il pubblico.«Domenica prossima - annuncia Barbara D’Urso -debutteremo con Loredana Lecciso che interpreterà “Pretty Woman”».