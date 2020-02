Jennifer Aniston e Courteney Cox, la foto che ha fatto impazzire i fan di Friends

Jennifer Aniston ha appena compiuto 51 anni e la sua amica e collega Courteney Cox ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire tutti i fan di Friends.

Non è solo la reunion a mandare in tilt i follower di Courteney Cox, ma anche l'insolito stile scelto dall'attrice per somigliare in tutto e per tutto a Jennifer Aniston. Distinguerle non sembra proprio facilissimo e il post sembra aver davvero colto nel segno. «Non importa quanto tu ci possa provare... c'è solo una Jennifer Aniston. Buon compleanno, mia carissima amica», scrive Courteney Cox su Instagram.

Le reazioni dei follower sono tutte entusiaste e divertite. Un utente, infatti, scrive: «Non è possibile, siete assolutamente identiche».

«Questo è il miglior post Instagram di sempre», scrive lo stilista Eric Buterbaugh. Tra gli altri vip rimasti estasiati dal post di Courtney Cox troviamo anche Reese Whiterspoon, David Spade, Mindy Kaling e Rachel Zoe.



Ultimo aggiornamento: 14:05

