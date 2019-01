Isola, Jeremias Rodriguez contro i medici: «Lasciatemi partire lo stesso»

Belen Rodriguez, incidente hot: scatenata nell'uscita con Martin Castrogiovanni​

L'imprevisto capitato arischia di escluderlo dalla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. A tre settimane dalla partenza per l'Honduras, infatti, la frattura al polso dello scorso weekend pregiudica la partecipazione al reality al fratello di Belen e Cecilia Rodriguez Come riporta il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio,sarebbe stato 'bloccato' dai medici della produzione, che hanno sconsigliato all'argentino di prendere parte all'Isola, uno dei reality più duri dal punto di vista fisico della tv nostrana. Con la mano fratturata, inoltre, per, ex concorrente del Gf Vip insieme alla sorella Cecilia, potrebbe essere difficile, se non impossibile, svolgere al meglio le varie prove in Honduras., dal canto suo, non è d'accordo con la decisione dei medici perché vorrebbe partire comunque, senza rinunciare alla nuova avventura. «Lasciatemi partire lo stesso», avrebbe chiesto Jeremias ai medici. Una risposta alla nuova richiesta potrebbe arrivare nei prossimi giorni.