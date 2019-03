Jeremias Rodriguez a Verissimo: «Soleil? Non sono innamorato, le mie sorelle non approvano»

Sabato 16 Marzo 2019, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 18:36

dopo l'esperienza aquello che ha vissuto. Molto dimagrito al suo ritorno ha spiegato che avrebbe voluto vincere e molto, ma il pubblico ha deciso, anche se lui non rimpiange nulla: «Io sono così, ho mostrato chi ero realmente», ma chiarisce che tornando indietro avrebbe provato ad essere meno "fumantino".Silvia Toffanin parla del suo rapporto nato sull'Isola concheha appellato come "nonno". La conduttrice gli chiede se vuole raccontare quello che Riccardo gli sussurrava all'orecchio quando è stato messo in onda il videomessaggio di Corona: «Lo tengo per me», precisa, «Era dispiaciuto da questa situazione». Su qanto fatto dachiarisce: «So che non è solo colpa di Fabrizio, so che ci sono persone che gli fanno fare queste cose, quindi ci sono rimasto male, ma sono abituato anche se so che non è sempre solo colpa di Corona». Durante la sua partenza per l'Honduras ha detto a Fogli che avrebbe sistemato lui la situazione e quando è tornato in Italia ha spiegato di aver scritto a Fabrizio: «Credo sia una persona intelligente, gli voglio bene, ma dimostra di non aver capito nulla da quello che ha vissuto, non ha bisogno di queste cose per farsi vedere, mi dispiace perché questi episodi così sono brutti».e spiega cosa c'era prima tra loro della partecipazione al reality: «Già sull'aereo era nata una. Quando siamo arrivati e ci hanno presentati, io sentivo la voce di Alessia, ma in realtà stavamo già limonando». Silvia chiede cosa ne sarà di loro dopo: «Apprezzo il fatto che si sia mostrata per quello che è, cosa ci sarà in futuro lo capiremo poi. A me piace tanto, per ora non posso dire di essere innamorato è una parola grossa». La Toffanin poi chiede se le sorelle approvano: «A loro tanto non piace mai nessuna»