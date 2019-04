Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a Verissimo, Silvia Toffanin: «Sull'Isola dei Famosi hanno consumato»

Sabato 6 Aprile 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 19:39

C'è tempo per parlare di tutto: dall'Isola dei Famosi all'amore appena nato, dai dissapori tra naufraghi a Belen. Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, ospiti di Verissimo, raccontano come tutto è cominciato e si tolgono qualche sassolino dalla scarpa. Sul rifiuto di Marina La Rosa di incontrarli in trasmissione la 24enne, spiega:« Io credo nell'unione delle donne. Da una certa età le persone adulte dovrebbero dare l'esempio a noi giovani. Non pensavo che avrebbe portato ancora tutto questo rancore».Per il giovane argentino la 40enne sarebbe invidiosa e incoerente: «Soleil è una ragazzina, ha tanto da imparare e modificare, ha 24 anni. Marina, invece, è una donna adulta». «Si vanta tanto della sua maturità, ma le è mancata la comprensione. Il rispetto per lei l'ho sempre provato perché l'ho vista come madre di famiglia. Mi spiace non vedere da parte sua la positività. In televisione non si vede tutto perché le telecamere non sono sempre accese, ma ci sono delle sfumature piccole che possono cambiare tutto», aggiunge Soleil.I due sembrano affiatati, ma si erano incontrati prima dell'avventura in Honduras. Lui le aveva detto che l'avrebbe rapita. Una volta in aeroporto la complicità è stata innegabile. «A Jeremias non posso dire di no». «Per chi non lo avesse capito, sull'Isola hanno consumato», dice con il sorriso Silvia Toffanin.«La ringrazio perché l'ho conosciuta in un momento in cui mi ero perso. Lei sembra persona dura, ma non potete capire che persona dolce è», dice commosso Jeremias. E sulla sorella Belen ammette: «Sì, lei e Stefano De Martino sono tornati insieme, è una bellissima notizia per Santiago. Io non l'ho mai visto soffrire questa separazione, ma ora siamo molto contenti tutti».