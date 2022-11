Jessica Morlacchi perdona Memo Remigi: «Non lo denuncio, gli voglio bene come un nonno»

Jessica Morlacchi torna a parlare del caso di molestie subito da Memo Remigi, ma i toni sono più pacati. Dopo la polemica che aveva investito il compositore, cacciato da Serena Bortone per avere palpeggiato in diretta tv il fondoschiena della cantante, adesso Jessica è pronta a perdonarlo.

Jessica Morlacchi torna sul caso di molestie: «Ho perdonato Memo Remigi»

A distanza di alcune settimane dal fattaccio, Jessica riflette su quanto accaduto e in un'intervista a Diva e Donna si dimostra più conciliante con il pianista. «Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi – spiega al settimanale –. Ha avuto un momento di confusione e una “momentanea perdita della ragione».

All'inizio Memo Remigi aveva negato l'episodio, poi derubricato a «gesto goliardico», prima di fare mea culpa pubblicamente, scatenando la reazione indignata del pubblico. «Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico».

«In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo – racconta la donna – non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?».

Tornando a riflettere sull'episodio, per Jessica è difficile capacitarsi del motivo che abbia spinto Memo Remigi a tale gesto, forse attribuibile a una «momentanea perdita della ragione. Quello che ha fatto sarebbe stato gravissimo in ogni caso, ma in diretta televisiva è stato ancora peggio». Nonostante tutto, Jessica è pronta a tendere una mano a Memo Remigi. Come dice Serena Bortone, oggi è un altro giorno.