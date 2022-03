Gf Vip, Jessica svela quello che è successo con Barù: «Ecco tutta la verità»

Jessica Selassié svela che è successo con Barù dopo il GFVip. La vincitrice dell'ultima edizione del reality è stata ospite di Casa Chi e ha finalmente parlato dell'ex coinquilino. Tutti i fan dei "Jerù" continuano a sperare nella nascita di una storia d'amore, ma la ragazza ha chiarito che alcune notizie che sono circolate negli ultimi giorni sono false. Ecco, dunque, la verità sul loro rapporto attuale dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia.

APPROFONDIMENTI FLIRT? Gf Vip, Jessica Selassié e Barù stanno insieme? Lui... TUTTA LA VERITÀ Katia Ricciarelli, a Verissimo rivela: «Dopo il Gf Vip ho... INCREDIBILE Lulù Selassié, La Pupa e il Secchione dopo il Gf Vip:...

Leggi anche > Paura per i Beckham, furto nella villa di Londra: i ladri entrano mentre la coppia è in casa

Jessica Selassié e Barù

Alla domanda sul presunto rifiuto di Barù del suo invito a cena ha spiegato: «Voglio smentire questa fake news perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù, è vero che ci sentiamo, però non ci siamo ancora mai detti… lui ha tanti impegni, io pure, non ci siamo mai invitati da nessuna parte, e quindi ovviamente non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo, e appena sarà possibile comunque ci vedremo, anche in amicizia, insomma noi ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo».

Jessica Selassié e Barù

Si è detto che Barù avrebbe parlato di un rapporto ormai finito e la principessa ha smentito anche questo: «No, no guarda, sono certa di questo, lui non ha rilasciato questa dichiarazione…si sono travisate le parole, però ti assicuro che, insomma, non è così... I Jerù sono molto affiatati, sono lì a guardare qualsiasi cosa, ma devono stare tutti tranquilli… quella che è stata vista con Barù era una sua amica, non era nessuna cena galante, poi lo potreste chiedere a Barù io non voglio parlare per lui».

Jessica Selassié e Barù

E ancora: «A prescindere da tutto noi ci vogliamo bene, lui non vuole assolutamente – e l’ha detto tante volte anche dentro la casa – che io ci rimanga male di nulla, se io sono triste anche lui è triste perché mi faccio prendere sempre molto dalle emozioni. È tutto tranquillo, state tutti tranquilli, e come direbbe Barù ‘fate scorrere le acque lentamente’... Noi ci sentiamo molto spesso, per il momento non c’è molto da dire e da raccontare, ma quando ci sarà sicuramente a modo nostro ve lo faremo sapere... Nel frattempo io sono libera di uscire con chi voglio, e anche Barù, se non dovesse essere rimarremo comunque dei buoni amici (…) Adesso mi sto godendo la mia famiglia, sono ancora un po’ frastornata, sto facendo tutto con calma, tanto il tempo ce l’ho, e quando avrò voglia di uscire con qualcuno non mancherà occasione».