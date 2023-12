Jill Cooper a Verissimo: «Mia madre non mi voleva e mi odiava»

Jill Cooper è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin dove si è confidata, lasciando tutti senza parole e commuovendo anche la padrona di casa. L'ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso la sua vita, dalla sua infanzia dove è stata definita pecora nera della famiglia insieme alla sorella Wendy, ai maltrattamenti della mamma che oggi soffre di demenza senile e neanche la riconosce, poi il matrimonio tossico con l'ex marito che la picchiava. Insomma, una vita molto difficile che ha trovato la sua luce in Veronica, la figlia, e Alessandro, suo marito.

«Io e Wendy eravamo le pecore nere della famiglia.

Ho visto mia mamma essere così cattiva contro mia sorella, non ci potevo credere. Lei si è ammalata nel 2010 e l'ho persa nel 2012. Penso abbia deciso di lottare, era stanca di cercare un motivo per la cattiveria di nostra madre», ha raccontato tra le lacrime Jill Cooper, mentre Silvia Toffanin cercava di trattenere la commozione. Jill non si è mai spiegata il motivo dell'odio della madre, ma ha detto di averla perdonata perché vuole vivere una vita felice, dopo tante tragedie.

«Ho vissuto i momenti più importanti della mia vita da sola perché mia mamma non c'era e non voleva esserci. Mi sono sposata e lei non c'era, ho partorito e lei non c'era...», ha confessato Jill.

«Ci ha sfrattate, lasciate senza casa, piene di debiti, ma io sono qui. Ho vissuto l'inferno per anni, ho pensato di non farcela tante volte, ma guardo mia figlia Veronica e mi penso sempre che nulla mi può più scalfire. Lei e Alessandro (il secondo marito ndr.) sono i miei doni dal cielo e io non me li faccio scappare. Il mio ex marito cu ha abbandonate, ma noi ce l'abbiamo fatta. Lui è arrivato a mettermi le mani intorno al collo, per strangolarmi, io ho chiamato immediatamente la polizia. Quello non è amore e io dovevo difendere me e mia figlia», ha raccontato Jill Cooper, lasciando tutti senza parole.