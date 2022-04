John Erik e Leonardo di Amici a Verissimo: «Vivevo in una famiglia perfetta, ciò che ho vissuto mi ha distrutto»

A Verissimo gli ultimi due eliminati di Amici, John Erik e Leonardo Lini. I due ballerini si esibiscono e si raccontano. Giovanissimi, ma già con un vissuto importante. Leonardo ha iniziato a gareggiare nel latino da quando era piccolo perché i genitori sono ballerini e insegnanti: «Io non volevo saperne, volevo giocare a calcio, i miei hanno insistito e mi è iniziato a piacere...» John Erik racconta, invece, la separazione dei genitori.

APPROFONDIMENTI ANTICIPAZIONI Verissimo, Federica Pellegrini per la prima volta in tv con Matteo... SOCIAL Tommaso Zorzi, due nuovi programmi in arrivo per lui: l'annuncio... FIORI D'ARANCIO Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze bis: la data e gli invitati...

Leggi anche > Anna Pettinelli e Veronica Peparini a Verissimo: la frecciatina alla Celentano e la confessione sull'amore

Il ballerino della squadra capeggiata da Veronica Peparini racconta: «La cosa che mi ha distrutto di più è che mi avevano abituato in una famiglia perfetta nascondendomi tutti i problemi e mi sono trovato da un giorno all'altro così. Non ho avuto risposte, la mancanza di comunicazione è quello che mi ha fatto più male».

«Oggi lo racconto in modo più sereno e ho un buon rapporto con loro, ma dopo il divorzio avevo perso i rapporti. Mi sentivo da tramite. Non cambierei nulla di quello che è successo, perché non sarei così. La danza era il mio rifugio. Ho iniziato per strada. Vederli contenti per il mio percorso ad Amici mi rende felice», aggiunge. Per Leonardo, invece, non è stato facile superare il problema al braccio: gli avevano detto che non poteva recuperare al 100%, ma lui ha continuato a sognare.