Juve, Tapiro d'oro gigante di Striscia ad Agnelli, Nedved e Arrivabene

Le dimissioni in blocco della Juventus hanno fatto rumore e non solo in Borsa. E così dopo il clamoroso addio del presidente Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved, del ceo Maurizio Arrivabene e dell’intero cda, Valerio Staffelli si è precipitato a Torino per consegnare alla dimissionaria dirigenza della Juventus un ultimo trofeo: il Tapiro d’oro gigante di Striscia la notizia.

Una mission possible o impossible? Lo scopriremo questa sera a Striscia la notizia su Canale 5, intorno alle ore 20.35. Una consegna ad hoc con lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci, con Tapirone e Tapiri “classici” al seguito, che si è recato fuori dalla sede del club bianconero, allo Stadium e al centro sportivo della Continassa, alla ricerca di dirigenti e giocatori.

Non è la prima volta che la Juventus riceve la versione extralarge dell’ambito premio del tg satirico di Antonio Ricci: nel 2021, infatti, dopo il flop della Superlega fortemente voluta da Andrea Agnelli, Staffelli portò un Tapiro d’oro gigante fuori dallo stadio...

Chissà come andrà a finire questa sera...